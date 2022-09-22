مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 12:09

كتب : حسام نور الدين

برونو سافيو - أحمد عبد القادر - مران الأهلي

شارك برونو سافيو محترف الأهلي الجديد في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

برونو سافيو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان سافيو قد غاب عن مواجهة بتروجت الودية وتدريبات يوم الثلاثاء بسبب معاناته من إجهاد عام.

وكشف FilGoal.com أمس الأربعاء، تحسن حالة اللاعب ومشاركته في تدريبات الخميس. (من هنا)

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وحصل سافيو على راحة من التدريبات لتخفيف الحمل البدني خاصة مع مشاركته في عدد من المباريات مع فريق بوليفار البوليفي قبل قدومه إلى الأهلي.

وتغلب الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في أولى مباريات كولر الودية والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

وخاض محمد فخري لاعب وسط الفريق جلسة في "الجيم" على هامش مران الأهلي بعد تعرضه لكدمة خفيفة خلال مشاركته في مواجهة بتروجت الودية.

ويؤدي الأهلي تدريباته اليوم على فترتين خلال فترة ‏الإعداد للموسم الجديد، الذي يبدأ ‏بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الفريق مران الفترة الصباحية وحرص كولر على عقد محاضرة تزيد عن نصف ساعة للتحدث عن الأمور الفنية والخططية بعد الودية الأولى.

ويخوض الأهلي مران الفترة المسائية عصر اليوم.

وقرر مارسيل كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الجمعة وفقا للبرنامج المحدد.

وحدد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي مواعيد 3 مباريات ودية سيخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد أيام 21 و25 و29 سبتمبر.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

الدوري المصري الأهلي برونو سافيو
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