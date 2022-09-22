خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب

أعرب خالد قمر مهاجم طلائع الجيش المنضم من الجونة عن سعادته بخطوة انتقاله إلى الفريق العسكري.

وكان فريق الجونة قد هبط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي.

وقال خالد قمر عبر قناة صدى البلد: "انتقلت إلى نادي رائع مثل طلائع الجيش، كنت أمتلك أكثر من عرض ولكن وافقت على الجيش مباشرة".

وأضاف قمر "تواجد إسلام محارب وكريم طارق ساعدني على الانضمام لطلائع الجيش بسبب مزاملتهم من قبل".

وأوضح "الأمور لم تسير بشكل جيد مع الجونة الماضي، وأتمنى أن يصعدوا إلى الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع "الموسم الماضي من أفضل مواسم طلائع الجيش منذ فترة طويلة وهدفنا المحافظة على المركز الرابع في الموسم المقبل".

وأوضح مهاجم طلائع الجيش "كرة القدم الحديثة تطلب من المهاجم العودة إلى الدفاع".

وواصل قمر "سجلت تسعة أهداف في الدوري ولكن أغلب المتابعين لا يعلمون ذلك، أعتقد أن الأمور في طلائع الجيش ستكون أكثر وضوحا".

وبسؤاله عن منتخب مصر قال: "لم أحزن بسبب عدم انضمامي إلى المنتخب، لم ألعب في الفترة الأخيرة من الدوري وأتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي الفترة القادمة من أجل الظهور بشكل جيد".

واختتم خالد قمر تصريحاته "ربما قصرت في حق نفسي بالفترة الأخيرة في الجونة بسبب الظروف الصعبة، وحزنت بسبب جلوسي احتياطيا ولكنها رؤية جهاز فني".

وسبق لخالد قمر اللعب لأندية اتحاد الشرطة والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب خالد قمر الموسم الماضي 32 مباراة مع فريق الجونة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ونجح خالد قمر في تسجيل ثمانية أهداف مع الجونة في الدوري.