خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا كليوباترا (من حسابات الجونة)

أعرب خالد قمر مهاجم طلائع الجيش المنضم من الجونة عن سعادته بخطوة انتقاله إلى الفريق العسكري.

خالد قمر

النادي : الجونة

طلائع الجيش

وكان فريق الجونة قد هبط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي.

وقال خالد قمر عبر قناة صدى البلد: "انتقلت إلى نادي رائع مثل طلائع الجيش، كنت أمتلك أكثر من عرض ولكن وافقت على الجيش مباشرة".

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب صدور الخطاب التوضيحي لقيد الأجانب حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا مدرب الاتحاد: الإسماعيلي لم يفاوضني.. وهذا موقفي من رحيل مروان عطية وهشام صلاح

وأضاف قمر "تواجد إسلام محارب وكريم طارق ساعدني على الانضمام لطلائع الجيش بسبب مزاملتهم من قبل".

وأوضح "الأمور لم تسير بشكل جيد مع الجونة الماضي، وأتمنى أن يصعدوا إلى الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع "الموسم الماضي من أفضل مواسم طلائع الجيش منذ فترة طويلة وهدفنا المحافظة على المركز الرابع في الموسم المقبل".

وأوضح مهاجم طلائع الجيش "كرة القدم الحديثة تطلب من المهاجم العودة إلى الدفاع".

وواصل قمر "سجلت تسعة أهداف في الدوري ولكن أغلب المتابعين لا يعلمون ذلك، أعتقد أن الأمور في طلائع الجيش ستكون أكثر وضوحا".

وبسؤاله عن منتخب مصر قال: "لم أحزن بسبب عدم انضمامي إلى المنتخب، لم ألعب في الفترة الأخيرة من الدوري وأتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي الفترة القادمة من أجل الظهور بشكل جيد".

واختتم خالد قمر تصريحاته "ربما قصرت في حق نفسي بالفترة الأخيرة في الجونة بسبب الظروف الصعبة، وحزنت بسبب جلوسي احتياطيا ولكنها رؤية جهاز فني".

وسبق لخالد قمر اللعب لأندية اتحاد الشرطة والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب خالد قمر الموسم الماضي 32 مباراة مع فريق الجونة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ونجح خالد قمر في تسجيل ثمانية أهداف مع الجونة في الدوري.

الدوري المصري طلائع الجيش خالد قمر
نرشح لكم
الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة مودي ناصر: إنبي طالب بضمي منذ نهاية الموسم.. والزمالك فاوضني إسلام صلاح: رحلت عن المصري بطريقة لم تعجبني.. وحبي للنادي لم يهتز طلعت يوسف: كنت قريبا من ناد قاهري في الممتاز.. وأسباب رفضي للتدريب في الدرجة الثانية كاراكاس: رحيل سامسون خسارة لكرة القدم في فنزويلا.. وكان قريبا من منتخبنا قبل بنين الكومي: هذه خطوتنا الجديدة.. وجمهور الإسماعيلي لم يقف معنا
أخر الأخبار
تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي 30 دقيقة | كرة سلة
الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري 50 دقيقة | الكرة المصرية
نوبل يعود لـ وست هام كمدير رياضي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب ساعة | الكرة المصرية
قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة ساعة | الكرة المصرية
"سنقترض من البنك".. غضب بعد مساواة غرامات دوري السيدات بالرجال في إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي