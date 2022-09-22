"سنقترض من البنك".. غضب بعد مساواة غرامات دوري السيدات بالرجال في إسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفع قيمة الغرامات المادية على فرق دوري السيدات.

وجاء القرار بخصوص الغرامة المالية التي تُوقَع على اللاعبات اللاتي يحصلن على بطاقات صفراء وحمراء في المباريات.

وباتت الغرامة متساوية مع غرامة فرق دوري الرجال، مما أثار سخطًا كبيرًا بين الفرق النسائية.

وارتفعت غرامة البطاقة الصفراء من 4 يورو إلى 180 يورو، وغرامة البطاقة الحمراء من 9 يورو إلى 350 يورو، أي أنها تضاعفت 45 مرة.

وسخرت مارتا كارو قائدة فالنسيا من القرار وغرّدت قائلة: "هل يعرف أحدكم بنك ذي ثقة لأقترض منه؟ لأني سأواجه مصاريف إضافية هذا العام".

Un banco de confianza para pedir un crédito para pagar un gasto extra este año? 🤔🤯🟨🟥 — Marta Carro (@martacarro_5) September 21, 2022

فيما قالت ساندرا هيرنانديز لاعبة جرانديّا تينيريفي بغضب: "ما هذا الجنون؟ هذا ما كان ينقصنا! كيف يمكن المطالبة بذلك بالنظر للفارق بين الرواتب؟".

وشهد الدوري الإسباني للسيدات جدلًا كبيرًا هذا الموسم، إذ لم تُلعَب الجولة الأولى نظرًا لإضراب كامل للمحكمات.

ورفضت المحكمات إدارة أي مباراة قبل أن يوافق الاتحاد الإسباني على تحسين أوضاعهن الوظيفية.