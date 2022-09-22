مودي ناصر: إنبي طالب بضمي منذ نهاية الموسم.. والزمالك فاوضني

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

مودي ناصر - إنبي

كشف مودي ناصر المنتقل حديثا إلى صفوف إنبي من إيسترن كومباني عن طلب النادي البترولي ضمه منذ نهاية الموسم.

مودي ناصر

النادي : إنبـي

إنبـي

واعترف مودي ناصر بوجود مفاوضات من الزمالك مع وكيله من أجل الانضمام إلى الفريق.

وقال مودي ناصر عبر قناة صدى البلد: "أشكر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الذي حاول ضمي منذ انتهاء الموسم، وسعيد بإتمام الصفقة".

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وأوضح مودي "كان هناك أندية أخرى طلبت ضمي ولكن التواصل كان مع وكيلي وليس معي بشكل مباشر".

وكشف "بالفعل الزمالك تواصل مع وكيلي ولكن لا أعلم سبب عدم إتمام الصفقة، وشرف لأي لاعب بالتأكيد الانضمام إلى الزمالك أو الأهلي".

واختتم مودي ناصر تصريحاته "أتمنى تقديم موسم جيد مع إنبي وبعد ذلك الاحتراف أو الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك".

ويشغل مودي ناصر مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 21 عاما.

وخاض مودي ناصر 34 مباراة الموسم الماضي مع إيسترن كومباني في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ونجح مودي ناصر في تسجيل هدفين الموسم الماضي.

كما ضم إنبي أربعة لاعبين دفعة واحدة من الدرجة الثانية.

ونجح إنبي في إتمام التعاقد مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس.

كما أتم تعاقده مع علي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر.

إنبي مودي ناصر الزمالك الدوري المصري
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