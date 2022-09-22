طلعت يوسف: كنت قريبا من ناد قاهري في الممتاز.. وأسباب رفضي للتدريب في الدرجة الثانية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الإسماعيلي

كشف طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الجونة عن اقترابه خلال الفترة الماضية من تولي قيادة أحد أندية القاهرة في الدوري الممتاز.

ورفض طلعت يوسف فكرة استكمال مشواره مع الجونة في الدرجة الثانية مشددا أن الأمر له أشخاص مخصصة.

وقال طلعت يوسف عبر قناة صدى البلد: "طلب مني استشارات فنية في كل ما هو قادم بنادي الجونة، رغم أن تعاقدي كان ينص أنه في حال الهبوط يفسخ تلقائيا".

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وأوضح "أعتقد أن منافسات الدرجة الثانية لها ناسها، ورفضت المكابرة ورشحت سيد عيد لإدارة الجونة من أجل تولي قيادة الفريق بعدي".

وأضاف طلعت يوسف "أحمد بيبو قادر على الصعود بالجونة إلى الدوري الممتاز بعدما نجح في قيادة أسوان للتأهل".

وتولى أحمد بيبو قيادة فريق الجونة بشكل رسمي من أجل محاولة الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز.

وكشف طلعت يوسف "كانت هناك مفاوضات معي من نادي قاهري في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي ولكن في النهاية لم نتفق على التفاصيل النهائية".

وبسؤاله عن رأيه في بداية محمد صلاح هذا الموسم أوضح "أنهى صلاح الموسم الماضي بشكل قوي وفي حالة فنية متميزة جدا، وطبيعي أن يحدث انخفاض في المستوى".

وشدد "تعرض صلاح لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، أعتقد أنها أثرت عليه من الناحية الذهنية".

واختتم طلعت يوسف تصريحاته "توقعي أن محمد صلاح قادر بشخصيته العودة للمنافسة مرة أخرى، وأرى أن رحيل ساديو ماني أثر بعض الشيء خاصة وإنه لم يحدث تعويض لذلك الفراغ بعد رحيله".

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