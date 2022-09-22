مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية

تنطلق الصدامات الدولية للتوقف الحالي بسرعتها القصوى اليوم الخميس، مع دفعة مميزة من مباريات دوري الأمم الأوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

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دوري الأمم الأوروبية

تُستأنَف مباريات دوري الأمم الأوروبية، وتلتقي فرنسا بـ النمسا في التاسعة إلا ربع مساءً.

وفي نفس التوقيت تلعب كرواتيا أمام الدنمارك، وتلتقي بلجيكا بـ ويلز، وتحل هولندا ضيفة على بولندا.

وفي المستوى الثاني، تستقبل تركيا نظيرتها لوكسمبورج في التاسعة إلا ربع مساءً أيضًا، وتواجه سلوفاكيا نظيرتها أذربيجان.

وتُبَث جميع المباريات عبر UEFA TV على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

مباريات ودية

وفي الرابعة والنصف عصرًا، تبدأ تونس الاستعداد للمونديال بمواجهة جزر القمر، مباراة تُنقل عبر القناة الوطنية التونسية.

كما تلعب أستراليا أمام نيوزيلندا في الثانية عشر ظُهرًا.

كرة يد

وفي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، يلتقي دينامو بوخارست الروماني -فريق محمد ممدوح هاشم وعلي زين-، بـ جوج الدنماركي في السابعة إلا ربع مساءً.