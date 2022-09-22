مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

أنتوان جريزمان - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

تنطلق الصدامات الدولية للتوقف الحالي بسرعتها القصوى اليوم الخميس، مع دفعة مميزة من مباريات دوري الأمم الأوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هــــنــــا

أخبار متعلقة
مدرب النيجر: لن أغير طريقة لعبي من أجل صلاح.. ومُجبر على متابعة مصطفى محمد في نانت كاراكاس: رحيل سامسون خسارة لكرة القدم في فنزويلا.. وكان قريبا من منتخبنا قبل بنين مصرية جديدة في إسبانيا.. سارة عصام إلى ألباسيتي الكومي: هذه خطوتنا الجديدة.. وجمهور الإسماعيلي لم يقف معنا

----------------------

دوري الأمم الأوروبية

تُستأنَف مباريات دوري الأمم الأوروبية، وتلتقي فرنسا بـ النمسا في التاسعة إلا ربع مساءً.

وفي نفس التوقيت تلعب كرواتيا أمام الدنمارك، وتلتقي بلجيكا بـ ويلز، وتحل هولندا ضيفة على بولندا.

وفي المستوى الثاني، تستقبل تركيا نظيرتها لوكسمبورج في التاسعة إلا ربع مساءً أيضًا، وتواجه سلوفاكيا نظيرتها أذربيجان.

وتُبَث جميع المباريات عبر UEFA TV على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

مباريات ودية

وفي الرابعة والنصف عصرًا، تبدأ تونس الاستعداد للمونديال بمواجهة جزر القمر، مباراة تُنقل عبر القناة الوطنية التونسية.

كما تلعب أستراليا أمام نيوزيلندا في الثانية عشر ظُهرًا.

كرة يد

وفي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، يلتقي دينامو بوخارست الروماني -فريق محمد ممدوح هاشم وعلي زين-، بـ جوج الدنماركي في السابعة إلا ربع مساءً.

مواعيد المباريات المواعيد
نرشح لكم
الحكم على دافيد سيلفا بسبب ضرب شابة تقرير: يويفا يفكر في إقامة بطولة جديدة بدلا من السوبر الأوروبي في أمريكا فان جال يكشف سبب استبعاد تيم كرول من كأس العالم 2022 ديمبيلي: أهدرت خمس سنوات من حياتي تقرير: ماجواير يلوم دي خيا ومدربي يونايتد على سوء مستواه.. والدليل روبن دياز جريليش: لم أقدم قمة مستواي منذ انتقالى إلى سيتي.. كنت حرا أكثر مع أستون فيلا برشلونة يصدر بيانا للرد على تسريبات عقود ميسي دي يونج: أحيانا أفكاري تختلف مع النادي.. لكن في النهاية رغبت بالبقاء مع برشلونة
أخر الأخبار
بعد حرمانه من كأس العالم.. خليلوزيتش: أفكر في إنهاء مسيرتي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
إسلام صلاح: رحلت عن المصري بطريقة لم تعجبني.. وحبي للنادي لم يهتز 13 دقيقة | الكرة المصرية
كادينا سير: بوسكيتس في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي الأمريكي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
طلعت يوسف: كنت قريبا من ناد قاهري في الممتاز.. وأسباب رفضي للتدريب في الدرجة الثانية 31 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب النيجر: لن أغير طريقة لعبي من أجل صلاح.. ومُجبر على متابعة مصطفى محمد في نانت 10 ساعة | الكرة الإفريقية
كاراكاس: رحيل سامسون خسارة لكرة القدم في فنزويلا.. وكان قريبا من منتخبنا قبل بنين 10 ساعة | الكرة المصرية
مصرية جديدة في إسبانيا.. سارة عصام إلى ألباسيتي 10 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي