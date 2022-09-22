كاراكاس: رحيل سامسون خسارة لكرة القدم في فنزويلا.. وكان قريبا من منتخبنا قبل بنين

أشاد هيرنان رودريجيز المسؤول الإعلامي بنادي كاراكاس باللاعب سامسون أكينيولا المقرر إعلان انتقاله رسميا إلى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

سامسون أكينيولا النادي : كاراكاس الزمالك

وأشار المسؤول الإعلامي بنادي كاركاس إلى أن رحيل سامسون خسارة ليس فقط لناديه ولكن لكرة القدم في فنزويلا.

وقال هيرنان روديجيز عبر قناة الحياة: "سامسون يلعب في نادي كاراكاس خلال العامين الماضين، وكان أحد أفضل اللاعبين لقد سجل 18 هدفا".

وتابع المسؤول الإعلامي بنادي كاراكاس "حصد سامسون جائزة هداف الدوري الفنزويلي العام الماضي، وشارك سامسون أيضا في البطولة القارية".

وأوضح "سامسون مواليد عام 2000 وبالتالي عمره 22 عاما، هو لاعب ذكي جدا ولديه مهارات وعلى حسب سير المباراة يمكنه اللعب كمهاجم أو كجناح".

وشدد هيرنان "لم يكن سامسون لاعبا هاما فقط لكاراكاس ولكن للدوري الفنزويلي، ويعد خسارة لكرة القدم هنا في فنزويلا".

واختتم المسؤول الإعلامي بكاراكاس تصريحاته "في الماضي كانت هناك أنباء عن انضمامه إلى المنتخب الفنزويلي ولكن مؤخرا حصل على دعوة من منتخب بنين وأتوقع ذهابه بعد قدومه إلى مصر".

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

ولم يسبق لأكينيولا تمثيل منتخب بنين الأول، لكنه انضم لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وسبق لـ أكينيولا تمثيل منتخب شباب بنين، قبل أن يلفت الأنظار في الدوري الفنزويلي وينال لقب "الثور".

وذكر موقع 90min نهاية العام الماضي أن اللاعب يحظى باهتمام من أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.