مصرية جديدة في إسبانيا.. سارة عصام إلى ألباسيتي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

سارة عصام

احتفى نادي ألباسيتي للكرة النسائية بضم سارة عصام لاعبة منتخب مصر ضمن صفوفه.

وكانت سارة عصام -23 عاما- قد سبق لها اللعب في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

وتلعب سارة عصام ضمن صفوف المنتخب المصري وتشغل مركز المهاجم كما تجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

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وبتلك الطريقة احتفى حساب ألباسيتي بانضمام سارة عصام إلى صفوف فريقه.

وتعتبر سارة عصام ثاني مصرية في منافسة البطولات الإسبانية بعد سارة إسماعيل لاعبة منتخب مصر وفريق ريال سرقسطة الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وسبق لسارة إسماعيل اللعب مع فريق رديف برشلونة لمدة ست سنوات.

أما سارة عصام فكان قد تم اختيارها مؤخرا كسفيرة كأس العالم 2020 في قطر.

ويلعب فريق ألباسيتي في الدرجة الثانية في إسبانيا.

وعقب مرور جولتين، يحتل فريق ألباسيتي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني.

وسبق لفريق ألباسيتي التواجد في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.

ويتواجد ألباسيتي في الدرجة الثانية للموسم الرابع على التوالي ويسعى للتأهل إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز بينما أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس يلعبون لحجز البطاقة الثانية.

كرة نسائية سيدات كرة قدم سارة عصام ألباسيتي الدوري الإسباني
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