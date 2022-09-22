الكومي: هذه خطوتنا الجديدة.. وجمهور الإسماعيلي لم يقف معنا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 00:38

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي - يحيى الكومي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الخطوة الجديدة للنادي عقب إتمام الصفقات وإعلان المدير الفني.

وتعاقد الإسماعيلي مع 11 صفقة حتى الآن، وأعلن تولى الإسباني خوان كارلوس جاريدو منصب المدير الفني.

وقال الكومي عبر أون تايم سبورتس: "لدينا مهمة جديدة بعد الصفقات والمدير الفني، وهي رفع إيقاف القيد عن الفريق، وهو الشغل الشاغل لنا".

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وأضاف "نعمل كل هذا لجمهور، وهو لم يقف معنا، عندما لجأنا إليهم لم يقف معنا أحد، لا أريد لوم أحد، لا نشحت، والإسماعيلي لن يشحت، من يقول هذا مُغرض وغير صحيح، نقول من يريد المساعدة فليساعد، لم نضرب أحد على يديه ونفعل كل هذا من أجل الجماهير".

من جانبه قال جاريدو: "سعيد للتواجد هنا، وأحاول تقديم الاستقرار للفريق وأداء أفضل من الموسم الماضي".

وأضاف "أعمل على الوضع الحالي ونريد بناء فريق بمستوى أقوى، وسنحاول بناء الفريق بشكل بدني وتكتيكي أعلى من أجل الاعتماد على اللاعبين الذين يحتاجهم، ومن ثم يستطيع المنافسة في الدوري".

وأتم "الفريق عانى من عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة، وأحاول أن يقدم هذا طيلة الموسم دون تغيير ومن ثم إعادة مستوى الفريق الذي يستحقه".

وضم الإسماعيلي خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع كل من صالح جمعة وباسم مرسي ومحمد شبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن.

يحيى الكومي خوان كارلوس جاريدو الإسماعيلي
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