بسبب فوز واحد في 12 مباراة.. جماهير ديبورتيفو كالي تقتحم الملعب بـ كولومبيا

اقتحمت جماهير ديبورتيفو كالي الكولومبي أرضية ملعب 12 في الدوري أثناء مواجهة كورتولا في الدوري من أجل الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني.

وتسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب إيقاف المباراة وإلغاءها عند الدقيقة 82، إذ كان الفريق متأخرا بنتيجة 2-0.

ويقضى النادي أياما سيئا إذ حقق فوزا وحيدا من 12 مباراة في مرحلة كلاوسورا ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

النتيجة كانت تشير إلى تأخر ممثل العاصمة بنتيجة 1-0 واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 79 زادت بها النتيجة لـ 2-0.

⏱️ 82' Se detuvo el partido por ingreso del público a la cancha. Cortuluá 2⃣-0⃣ Cali#LigaDimayor 🏆#VamosCali 🇳🇬 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 21, 2022

الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي اقتحمت الملعب واعتدت على تيوفيلو جوتييريز قائد الفريق وماير كانديلو المدير الفني.

وخرج الجهاز الفني واللاعبين في حماية الشرطة من أرض الملعب لحمايتهم من الجماهير الغاضبة.

#FPC Terrible situación en Tuluá. Hinchas del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego del estadio 12 de Octubre cuando el equipo estaba perdiendo 2-0 ante Cortuluá. 📹@marcmonsalve pic.twitter.com/NoNXlLXG8w — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) September 21, 2022

وأشار عددا من جماهير الفريق إلى ضرورة إنهاء إدارة النادي الأخضر والأبيض مسيرة المدير الفني في ظل تردي النتائج.

يذكر أن الفريق حصد لقب مرحلة كلاوسورا العام الماضي.

ويمتلك 10 ألقابا في تاريخ الدوري الكولومبي، ما يجعله رابع أكثر المتوجين باللقب.

ويتبقى للفريق 7 مباريات على نهاية مباريات المرحلة ويبتعد الفري عن مراكز الهبوط خاصة مع احتساب نظام نقاط المتوسط في تحديد الهابطين.

فيمتلك النادي متوسطا بـ 1.34 نقطة في آخر 3 مواسم بفارق 0.43 نقطة عن مراكز الهبوط.