بسبب فوز واحد في 12 مباراة.. جماهير ديبورتيفو كالي تقتحم الملعب بـ كولومبيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

جماهير ديبورتيفو كالي تقتحم الملعب

اقتحمت جماهير ديبورتيفو كالي الكولومبي أرضية ملعب 12 في الدوري أثناء مواجهة كورتولا في الدوري من أجل الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني.

وتسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب إيقاف المباراة وإلغاءها عند الدقيقة 82، إذ كان الفريق متأخرا بنتيجة 2-0.

ويقضى النادي أياما سيئا إذ حقق فوزا وحيدا من 12 مباراة في مرحلة كلاوسورا ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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النتيجة كانت تشير إلى تأخر ممثل العاصمة بنتيجة 1-0 واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 79 زادت بها النتيجة لـ 2-0.

الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي اقتحمت الملعب واعتدت على تيوفيلو جوتييريز قائد الفريق وماير كانديلو المدير الفني.

وخرج الجهاز الفني واللاعبين في حماية الشرطة من أرض الملعب لحمايتهم من الجماهير الغاضبة.

وأشار عددا من جماهير الفريق إلى ضرورة إنهاء إدارة النادي الأخضر والأبيض مسيرة المدير الفني في ظل تردي النتائج.

يذكر أن الفريق حصد لقب مرحلة كلاوسورا العام الماضي.

ويمتلك 10 ألقابا في تاريخ الدوري الكولومبي، ما يجعله رابع أكثر المتوجين باللقب.

ويتبقى للفريق 7 مباريات على نهاية مباريات المرحلة ويبتعد الفري عن مراكز الهبوط خاصة مع احتساب نظام نقاط المتوسط في تحديد الهابطين.

فيمتلك النادي متوسطا بـ 1.34 نقطة في آخر 3 مواسم بفارق 0.43 نقطة عن مراكز الهبوط.

ديبورتيفو كالي كولومبيا الدوري الكولومبي
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