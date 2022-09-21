سلة - سموحة يواصل انتصاراته في البطولة العربية للسيدات بالفوز على الأمل الرياضي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

سيدات سموحة - كرة سلة

واصل فريق سيدات سموحة لكرة السلة انتصاراته في البطولة العربية بالفوز على الأمل الرياضي التونسي.

وتغلبت سيدات سموحة على الأمل الرياضي بنتيجة 80-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويشارك فريق سموحة ممثلا عن مصر في منافسات البطولة المقامة في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

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ويقع سموحة في المجموعة الأولى رفقة أندية الأمل الرياضي والشارقة والمدنية السطافية وشباب الفحيص ومقديشيو سيتي.

وكان سموحة قد افتتح مشواره في البطولة العربية بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة غدا الخميس أمام شباب الفحيص الأردني في الخامسة مساء.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت بمواجهة سموحة لفريق المدينة السطافية في الخامسة مساء، ويتأهل أول أربعة فرق من المجموعة إلى ربع النهائي.

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