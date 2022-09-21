كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا

واصل فيزبريم المجري انتصاراته في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لرجال كرة اليد.

وتغلب فيزبريم على بورتو البرتغالي بنتيجة 35-28 ضمن مباريات الجولة الثانية.

وشارك الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع مع الفريق المجري في ثاني انتصاراته.

ونجح يحيى خالد في تسجيل هدفين أمام بورتو.

أما يحيى الدرع فسجل هدفا في المباراة.

وكان فيزبريم قد افتتح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 36-34.

وتم تقسيم الـ 16 فريقا في دوري أبطال أوروبا على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى بجوار فيزبريم أيضا فريق دينامو بوخارست الروماني والذي يضم الثنائي المحترف علي زين ومحمد ممدوح هاشم.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس للمنافسة على المقاعد المتبقية في ربع النهائي.