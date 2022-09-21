كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

واصل فيزبريم المجري انتصاراته في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لرجال كرة اليد.

وتغلب فيزبريم على بورتو البرتغالي بنتيجة 35-28 ضمن مباريات الجولة الثانية.

وشارك الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع مع الفريق المجري في ثاني انتصاراته.

أخبار متعلقة
كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية كرة يد - الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لـ لويس باركر كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

ونجح يحيى خالد في تسجيل هدفين أمام بورتو.

أما يحيى الدرع فسجل هدفا في المباراة.

وكان فيزبريم قد افتتح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 36-34.

وتم تقسيم الـ 16 فريقا في دوري أبطال أوروبا على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى بجوار فيزبريم أيضا فريق دينامو بوخارست الروماني والذي يضم الثنائي المحترف علي زين ومحمد ممدوح هاشم.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي مباشرة.

بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس للمنافسة على المقاعد المتبقية في ربع النهائي.

كرة يد ابطال أوروبا يحيى خالد يحيى الدرع
نرشح لكم
كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية انتهت كرة يد - الزمالك (31)-(26) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة كرة يد - الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لـ لويس باركر مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية كرة يد - الزمالك يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتفوق على الكويت انتهت البطولة العربية لليد - الزمالك (23)-(20) الكويت الكويتي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب صدور الخطاب التوضيحي لقيد الأجانب 2 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا 13 دقيقة | كرة يد
أغاني المونديال – Waving Flag.. كيف تحولت من أغنية عن الحرب الأهلية الصومالية لأغنية كأس العالم؟ 33 دقيقة | قطر 2022
الأولمبي يضم محمود البدري ظهير الإسماعيلي 45 دقيقة | الدرجة الثانية
ديمبيلي: أهدرت خمس سنوات من حياتي ساعة | الدوري الإسباني
لوزانو يتحدث عن تفكيره في الاعتزال الدولي بسبب الإصابة المروعة ساعة | قطر 2022
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية ساعة | الكرة الإفريقية
تاتا مارتينيو يعلن غياب كارلوس فيلا وتيشتشاريتو عن كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي