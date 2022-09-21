أغاني المونديال – Waving Flag.. كيف تحولت من أغنية عن الحرب الأهلية الصومالية لأغنية كأس العالم؟
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 22:35
كتب : FilGoal
هل تتذكر أغنية كأس العالم Waving Flag التي اشتهرت في العالم العربي باسم "بعلمك دة" بعد أن غنتها نانسي عجرم؟
يعود أصل الأغنية إلى هدف آخر وبعيد عن كرة القدم تمامًا.
تعرف أكثر على قصة أغنية كأس العالم 2010، من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.
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