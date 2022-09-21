الأولمبي يضم محمود البدري ظهير الإسماعيلي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 22:23

كتب : رضا السنباطي

محمد هاني - محمود البدري - الأهلي - الإسماعيلي

أعلن النادي الأولمبي ضم محمود البدري ظهير أيسر الإسماعيلي ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وينضم محمود البدري إلى الأولمبي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

وخرج البدري من حسابات الإسماعيلي في الموسم الماضي وغاب عن المباريات.

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إذ لم يشارك محمود البدري سوى في المباراة الختامية للإسماعيلي في الدوري أمام طلائع الجيش.

وبدأ محمود البدري -23 عاما- مشواره من ناشئين الإسماعيلي وتم تصعيده إلى الفريق الأول في سبتمبر 2019.

وخاض البدري بشكل عام 33 مباراة مع الإسماعيلي في مختلف المسابقات منذ تصعيده.

وكان الأولمبي قد دعم صفوفه هذا الموسم بعدد من الصفقات.

وضم الأولمبي كل من محمد سعيد ومحمود كمال وجون أباقا وعمر حبشي وهاني السيد وأحمد عبد الستار.

الدوري المصري الإسماعيلي الأولمبي محمود البدري
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