لوزانو يتحدث عن تفكيره في الاعتزال الدولي بسبب الإصابة المروعة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

هيرفينج لوزانو

كشف إرفينج لوزانو لاعب منتخب المكسيك ونابولي الإيطالي أنه فكر في الاعتزال الدولي من قبل.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهتي بيرو وكولومبيا وديا استعدادا لكأس العالم 2022 يومي 23 و27 المقبلين.

وقال لوزانو في مؤتمر صحفي أقيم لاعبي منتخب المكسيك اليوم الأربعاء: "فكرت في الاعتزال الدولي، الإصابة في عيني معقدة جدا، وبإمكان أي شيء أن يحدث، لكن رغبتي كانت الاستمرار وأقنعت عائلتي بذلك".

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وتعرض لوزانو للإصابة في عينه في الكأس الذهبية أثناء تمثيل المكسيك بعد تدخل عنيف من حارس تيرنداد في الجولة الأولى ما استدعى نقله للمستشفى والذي كاد أن يودي بحياته أو يصيبه بالشلل بحسب تصريحات سابقة له لشبكة ESPN.

Lozano suffers serious injury in Mexico draw with Soca Warriors - AS USA

وأضاف لوزانو: "قضيت عاما صعبا مع الإصابات، لم يكن الأفضل لي ولم أصل بعد لأفضل مستوى لي، عائلتي ساعدتني على تخطي تلك اللحظات".

وأتم "أنا لائق بدنيا، أعاني من الإصابة ولذلك لم أخض المباريات الأخيرة، لكنني أظنني بخير الآن".

جناح نابولي الإيطالي خاض الموسم الجاري 7 مباريات فقط وغاب عن مواجهتي رينجرز وميلان الأخيرتين، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

في المقابل خاض الموسم الماضي بقميص البارتينوبي 37 مباراة سجل 6 أهداف وصنع مثلها.

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة رفقة بولندا والسعودية والأرجنتين.

إرفينج لوزانو المكسيك كأس العالم
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