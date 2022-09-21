خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه لضم محمد بسام

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 21:22

كتب : حامد وجدي

محمد بسام - طلائع الجيش

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن اتفاق سيراميكا كليوباترا مع محمد بسام جاء بتعاقد لمدة خمسة مواسم.

وأتم سيراميكا كليوباترا الصفقة بقيمة مالية تتراوح بين 10 إلى 15 ملايين جنيها.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود اهتمام من المصري وسيراميكا كليوباترا لضم محمد بسام.

وأتم المصري اتفاقه مع محمود جاد حارس مرمى إنبي، بينما انتقل محمد بسام إلى سيراميكا كليوباترا.

وكان طلائع الجيش قد أنهى موسم الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

أما سيراميكا كليوباترا فأنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

وخاض بسام 33 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم.

واستقبلت شباك محمد بسام 22 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع عمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع ثنائي سموحة رجب نبيل ومحمد متولي كناريا.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمد بسام طلائع الجيش
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