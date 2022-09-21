أكرم توفيق: سنقاتل من أجل استعادة الألقاب مع الأهلي.. وكولر "ميري" في عمله

تحدث أكرم توفيق لاعب الأهلي في حوار مطول مع الصفحة الرسمية للنادي بعد عودته من الإصابة.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وبات أكرم توفيق لائقا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في يناير الماضي في بطولة أمم إفريقيا.

وكل ما يلي على لسان أكرم توفيق لاعب الأهلي:

العودة والمشاركة مع سواريش

"الحمد لله على عودتي مرة أخرى والتدريب مجددا، أتمنى أن أعود للفريق من جديد وأكون إضافة إن شاء الله".

"بالتأكيد هناك بعض الخوف، الجماهير تنتظر مني الكثير لذلك يجب أن أكون قدر الثقة، أتمنى من الله العودة بشكل أفضل".

"صحيح تواصل ريكاردو سواريش معي للمشاركة في آخر ثلاث مباريات بالدوري ولكن شعرت أنه ليس الوقت المناسب وفضلت أن يكون ذلك في مباريات ودية أفضل من الرسمية".

الإصابة ومواقع التواصل الإجتماعي

"كان هناك دعم من عدد كبير من المقربين لي لعل أبرزهم عمرو السولية وحمدي فتحي، بالطبع حزنت من الإصابة ولكن كنت واثقا من العودة مجددا".

"النادي مر بظروف صعبة ولكن الطبيعي أن يعود مجددا إلى مكانته بشخصية النادي، هناك وقت من الأوقات عندما ترى ظروف النادي تستهدف أن (تموت نفسك) من أجل جماهير الفريق".

"لا أركز كثيرا مع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أركز فيه بالفعل هو تطلعات الجماهير لعودتي ويجب أن أعود بشكل أفضل من الأول".

كولر

"كل اللاعبين واحد، ولكن عندما يغيب نصف الفريق الذي يشارك بشكل أساسي، عكس عندما يدخل بعض اللاعبين تدريجيا وبالتأكيد ذلك أثر بشكل ما على شكل الأهلي الموسم الماضي".

"كولر يتعامل معنا بشكل نفسي جيد وهو مدرب بشوش ويقابلنا بابتسامة ولكن في العمل (ميري) وأتمنى أن نكون على قدر ثقة الناس الموسم المقبل".

"شكل الأهلي سيتغير بالتأكيد، اللاعبون كانت أمنيتهم الحصول على راحة والآن مع الإضافات أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

"المنافسة شريفة ولمصلحة الأهلي، سواء أكرم شارك أو هاني أو كريم فؤاد المهم هو مصلحة الفريق".

لقب موفاسا

"لقب موفاسا أطلقه موسيماني عليّ، وأنا كنت أشاهد ذلك الفيلم بالفعل وسعدت كثيرا بذلك اللقب".

"وصلنا نهائي إفريقيا ثلاث مرات متتالية وحصدنا اللقب مرتين وفي الثالثة كان لدينا سوء توفيق، سنحارب من أجل إعادة اللقب مجددا".

الاحتراف

"أتمنى أن أعود إلى مستواي أولا ومنح الأهلي الكثير الذي يستحقه من البطولات والإنجازات".

"بالطبع أرغب في الاحتراف، ولكن ذلك لن يحدث إلا من خلال النادي الأهلي ومع موافقته وموافقة الجماهير".

"قبل الإصابة تلقيت عروض احتراف من أوروبا في إيطاليا وإنجلترا بجانب عروض من أندية خليجية ولكن كما أوضحت رحيلي لن يكون إلا بموافقة النادي والجماهير".

"لا أريد استباق الأحداث، ولكن تركيزي حاليا مع الأهلي والعودة لمستواي مجددا وطموحاتي لا حدود لها".

استعادة الدوري

"أي فريق في العالم مستواه يحدث فيه تغيرات وإن شاء الله لا يتكرر ذلك مجددا مع الأهلي".

"كولر طالبنا بتقليل استخدام الهواتف المحمولة وقت الطعام من أجل الجلوس سويا أكثر من ذلك".

"أشكر الجماهير على دعمي والوقوف بجانبي وأشاهد دعواتهم لي وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأعود أقوى من أجل إسعادهم".