حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أشرف صبحي - منتخب مصر

تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مران منتخب مصر وكان في استقباله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام.

ويعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للحديث عن مواجهة النيجر الودية.

ووجه أشرف صبحي كلمة للاعبي منتخب مصر عقب التدريبات وشدد على توفير كل المتطلبات بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر سلبية مسحة لاعبي الزمالك والمحترفين المنضمين لمنتخب مصر وصول تريزيجيه وزيزو والونش لـ معسكر منتخب مصر

وكشف وزير الرياضة عن رغبة تحقيق الأهداف المرجوة أهمها بطولة أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم 2026 وبناء فريق قوي.

ومن جانبه أعرب روي فيتوريا عن سعادته بتواجد وزير الرياضة في المران ومجلس إدارة الاتحاد وهو ما يؤكد على مساندة المنتخب.

ووعد فيتوريا بالعمل الجاد لتحقيق طموحات الشعب المصري مؤكدا أن اللاعبين المصريين يمتلكون إمكانيات كبيرة وقادرين على ذلك.

وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش.

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

يذكر أن منتخب بلجيكا أعلن سابقا مواجهة مصر وديا في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

محمد صلاح أشرف صبحي روي فيتوريا
نرشح لكم
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه لضم محمد بسام أكرم توفيق: سنقاتل من أجل استعادة الألقاب مع الأهلي.. وكولر "ميري" في عمله المصري يبرم عقد رعاية مع بريزنتيشن سبورتس لمدة 4 مواسم.. وتحديد راعي القمصان خبر في الجول - تحسن حالة سافيو.. واقتراب مشاركته من التدريبات حرس الحدود يضم ثلاثي الإسماعيلي الرجاء يعلن رحيل فوزي البنزرتي إنبي يضم ناصر مودي موهبة إيسترن كومباني
أخر الأخبار
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. وعودة شيكابالا للتدريبات الجماعية 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
تاتا مارتينيو يعلن غياب كارلوس فيلا وتيشتشاريتو عن كأس العالم 2022 18 دقيقة | قطر 2022
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه لضم محمد بسام 24 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ماجواير يلوم دي خيا ومدربي يونايتد على سوء مستواه.. والدليل روبن دياز 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أكرم توفيق: سنقاتل من أجل استعادة الألقاب مع الأهلي.. وكولر "ميري" في عمله 38 دقيقة | الكرة المصرية
جريليش: لم أقدم قمة مستواي منذ انتقالى إلى سيتي.. كنت حرا أكثر مع أستون فيلا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
سلة - تفاصيل النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات وحجز تذاكر الحضور ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي