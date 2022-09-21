سلة - تفاصيل النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات وحجز تذاكر الحضور

تنطلق السبت 1 أكتوبر أمام أهرامات الجيزة فعاليات النهائي العالمي لكرة السلة "ريد بُل هاف كورت" 3 ضد 3، في منافسة بين 25 دولة بمشاركة ما يقارب 300 لاعبا.

ويشارك من مصر فريق "شو تايم" في بطولة الرجال وفريق "ثري أميجوز" في بطولة النساء، وهي المرة الأولى التي يقام بها النهائي في مصر، وتأتي بطولة القاهرة بعد البطولة الناجحة التي تم تنظيمها في روما 2021.

لأول مرة سيتم بناء ملعب كرة سلة أمام الأهرامات ليحتضن فاعليات البطولة، والتي تقام تحت رعاية الإتحاد المصري لكرة السلة وإشراف وزارة الشباب والرياضة وتعد نهائيات كأس العالم لريد بل مصر في الأهرامات الحدث الأهم والأكبر هذا العام.

وتعد البطولة رسمية ومدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.

حفل الختام سيكون بمشاركة نجم الراب المصري عفرتو ومن بين الحضور مدرب الرماية في الدوري الاميركي للمحترفين ليثل شوتر وأفضل لاعب "3 ضد 3" في العالم دوسان بولوت وبحضور لاعبي النادي الأهلي لاعب كرة السلة إيهاب أمين وكذلك اللاعبة نادين السلعاوي.

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