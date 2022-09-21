المصري يبرم عقد رعاية مع بريزنتيشن سبورتس لمدة 4 مواسم.. وتحديد راعي القمصان

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس على حقوق رعاية نادي المصري لمدة 4 مواسم، تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

وبذلك حصلت الشركة على حقوق البث الفضائي والوكالة الحصرية لحقوق رعاية النادي.

وجاءت تلك الخطوة عقب اجتماع كامل أبو علي رئيس النادي سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بحضور ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري وعدد من مسئولي شركة بريزنتيشن.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود التعاقد الذي تضمن من خلاله إدارة النادي المصري تحقيق عائد مادي ضخم يسهم في توفير جزء من المتطلبات المادية المتزايدة للنادي خلال السنوات المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اتفاقه مع ابراهيم العُرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُرجاني جروب القابضة، على وضع شعار المجموعة على صدر قميص النادي المصري للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي قد وقع مؤخا اتفاقا مع مجموعة العُرجاني جروب والتي أصبحت بموجب هذا الاتفاق الراعي الرئيسي للنادي المصري والذي وقع كذلك عقدا مدته أربعة مواسم لبيع حقوق البث الفضائي وإعلانات الملعب وجانب من إعلانات القميص لشركة بريزنتيشن سبورت.

وحسب موقع المصري الرسمي، فإن العُرجاني جروب تٌعد من كبريات شركات الاستثمار في مصر والعالم العربي وذلك بفضل تعدد أنشطتها في كافة المجالات وخاصة المتعلقة منها بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري والسياحي، وكذلك استصلاح الأراضي والاستثمارات الصناعية وخاصة بشبه جزيرة سيناء.

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وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

المصري بريزنتيشن سبورتس
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