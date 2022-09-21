دي يونج: أحيانا أفكاري تختلف مع النادي.. لكن في النهاية رغبت بالبقاء مع برشلونة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

قال فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة إن رغبته دائما كانت البقاء في صفوف النادي وعدم الرحيل عنه.

وتحدث دي يونج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس إذ يتواجد مع منتخب هولندا قائلا: "لطالما كانت رغبتي القاء في برشلونة وهذا هو السبب الذي جعلني أبقى هادئا خلال الصيف".

وأردف "لا يمكنني التحدث عن التفاصيل لكن أحيانا يكون لدي أفكاري والنادي لديه أفكاره ويحدث تعارض لكن في النهاية كل شيء سار على ما يرام".

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وارتبط اللاعب الهولندي طوال الانتقالات الصيفية الماضية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد للاجتماع بمدرب الفريق الإنجليزي الحالي والسابق لأياكس إريك تين هاج.

وعن عدم مشاركته كأساسي بشكل كبير قال: "عندما ألعب أقل ألاحظ ذلك وليس من الناحية الفنية لكن على الجانب البدني".

وامتدح دي يونج زميله في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وقال: "شخص لطيف وأحد أفضل اللاعبين في العالم وهو مهاجم شامل وقوي ويسجل الكثير من الأهداف".

دي يونج برشلونة مانشستر يونايتد
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