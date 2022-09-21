حرس الحدود يضم ثلاثي الإسماعيلي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

أتم حرس الحدود اتفاقه على ضم ثلاثة لاعبين من الإسماعيلي ضمن تدعيمات صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجيه عبد الحكيم

النادي : الإسماعيلي

مدحت فقوسة

النادي : الإسماعيلي

حرس الحدود
الإسماعيلي

ونجح علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود في ضم الثلاثي مدحت فقوسة ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن لاعبي فريق الإسماعيلي وذلك ضمن خطة تدعيم الفريق للظهور بشكل قوي.

وبذلك نجح حرس الحدود في التعاقد مع عشرة لاعبين بعد ضم ثلاثي الإسماعيلي.

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وكان حرس الحدود قد أعلن أمس الثلاثاء ضم عماد السيد حارس مرمى الجونة السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ويبدأ عماد السيد فترة الإعداد مع باقي اللاعبين في نادي حرس الحدود تحت قيادة أحمد أيوب المدير الفني للفريق.

كما أتم حرس الحدود ضم السداسي أحمد شديد قناوي من المصري ومحمود صلاح من أسوان وأحمد داوودا من المقاولون العرب ومصطفى جمال من إنبي وأحمد عامر إعارة من الجونة وأخيرا الفلسطيني محمد درويش لاعب هانوفر الألماني.

وكان مصطفى جمال قائد فريق حرس الحدود السابق، وينضم جمال في عودته إلى استاد المكس قادما من إنبي.

ويعتبر اللاعب من ناشئي الحرس، حيث تدرج بين صفوفه إلي أن وصل الفريق الأول وأصبح قائد الفريق.

يذكر أن الجهاز الفني لنادي حرس الحدود يضم كل من: أحمد أيوب مديرا فنيا ومحمد مكي مدرب عام بجانب أحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى وعمرو خليل مديرا للكرة.

حرس الحدود الإسماعيلي مدحت فقوسة وجيه عبد الحكيم
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