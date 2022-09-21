الرجاء يعلن رحيل فوزي البنزرتي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي

أعلن نادي الرجاء المغربي رحيل مدربه التونسي فوزي البنزرتي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح النادي المغربي أن البنزرتي أصر على الرحيل "لأسباب شخصية" رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

وشكر النادي البنزرتي على الفترة التي قضاها في مشواره مع الفريق.

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وعاد البنزرتي لتولي تدريب الرجاء في ولاية ثانية بعد أولى استمرت 8 سنوات.

وتولى البنزرتي تدريب الرجاء خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي.

البنزرتي سبق وأن قاد فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وذكرت قناة "بي إن سبورتس" في وقت سابق وفقا لمصادرها أن منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق سيكون المدرب المقبل لنادي الرجاء.

وأن نادي الرجاء اتفق بالفعل مع المدرب التونسي على تولي المهمة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.

ويحتل الرجاء المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

الرجاء المغربي فوزي البنزرتي
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