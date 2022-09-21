كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد مباريات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمشاركة الأهلي والزمالك من مصر.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك - الإفريقي التونسي - فاب الكاميروني - ريد ستار الإيفواري - مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الأهلي - الترجي التونسي - جي اس كيه الكونغولي - وفاق عين توتة الجزائري - فلاورز البنيني

موعد مباريات الزمالك والأهلي كالآتي:

السبت 1 أكتوبر:

الأهلي × فلاورز (8:00 مساء)

الزمالك × ريد ستار (8:00 مساء)

الأحد 2 أكتوبر:

الأهلي × وفاق عين توتة (6:00 مساء)

الزمالك × مولودية الجزائر (8:00 مساء)

الإثنين 3 أكتوبر:

الأهلي × جي إس كيه الكونغولي (6:00 مساء)

الزمالك × فاب (8:00 مساء)

الأربعاء 5 أكتوبر:

الأهلي × الترجي (2:00 عصرا)

الزمالك × الإفريقي (6:00 مساء)

وتقام منافسات ربع النهائي يوم الخميس 6 أكتوبر بينما نصف النهائي يوم الجمعة على أن يقام النهائي يوم الأحد 9 أكتوبر.

ولم تقام آخر نسختين من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر الزمالك الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 12 مرة آخرها نسخة 2019.

وحقق الزمالك لقب البطولة أربع مرات من آخر خمس نسخ أقيمت.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة 2016 أمام الترجي والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري خمس مرات من قبل.