تحديد موعد مؤتمر فيتوريا استعدادا للقاء النيجر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للحديث عن مواجهة النيجر الودية.

وتقرر عقد المؤتمر الصحفي للمدرب البرتغالي في تمام الرابعة عصرا في ملعب برج العرب.

أما مدرب النيجر جيان ميشيل كفالي فيعقد المؤتمر الصحفي الخاص به في الثالثة والنصف عصرا وسيرافقه قائد المنتخب.

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وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش.

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

يذكر أن منتخب بلجيكا أعلن سابقا مواجهة مصر وديا في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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