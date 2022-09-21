إنبي يضم ناصر مودي موهبة إيسترن كومباني

أعلن نادي إنبي ضم مودي ناصر لاعب إيسترن كومباني لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وبذلك دعم إنبي صفوفه بالصفقة السابعة في سوق الانتقالات الجارية.

وكان إنبي قد ضم الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي من سيراميكا كليوباترا.

وضم إنبي الثنائي في صفقة تبادلية ضمن صفقة رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا.

ويشغل مودي ناصر مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 21 عاما.

وخاض مودي ناصر 34 مباراة الموسم الماضي مع إيسترن كومباني في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ونجح مودي ناصر في تسجيل هدفين الموسم الماضي.

كما ضم إنبي أربعة لاعبين دفعة واحدة من الدرجة الثانية.

ونجح إنبي في إتمام التعاقد مع سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس.

كما أتم تعاقده مع علي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر.