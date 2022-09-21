ليفاندوفسكي يرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بألوان أوكرانيا

وعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وقائد منتخب بولندا بارتداء شارة قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 مزينة بألوان منتخب أوكرانيا.

ووعد ليفاندوفسكي، أندري شيفشينكو أسطورة أوكرانيا بـ "ارتداء ألوان أوكرنيا في كأس العالم 2022" حسبما جاء على موقع برشلونة الرسمي.

والتقى ليفا بـ شيفا في معسكر منتخب بولندا من أجل إرسال رسالة للسلام في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال ليفا: "كلاعب وانسان، سأدعم السلام واعتقد أن تلك المبادرة البسيطة مهمة، سأرتدي شارة قيادة شيفشينكو في كأس العالم لأذكر الناس للتذكير أن شعب أوكرانيا ليس وحيدا ويظل في أذهاننا، والوجود هنا مع أندري يعني الكثير لي".

فيما قال شيفا: "أريد أن أشكر روبرت ليفاندوفسكي على التضامن وكل العمل الذي يقدمه ممثلا لوطنه".

وسبق أن ارتدى ليفا شارة بألوان أوكرانيا في المباريات السابقة سواء بقميص بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده.

ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 رفقة المكسيك والسعودية والأرجنتين.