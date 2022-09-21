اسكواش - خروج الشوربجي ونور الطيب من ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة.. وتأهل مؤمن وهانيا

ودع الثنائي محمد الشوربجي ونور الطيب منافسات بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وحسم خمسة مصريين على مستوى الرجال ولاعبة مصرية التأهل لربع النهائي قبل انطلاق الفترة المسائية من ثمن النهائي.

وخرج الإنجليزي محمد الشوربجي من ثمن النهائي في مباراة قوية أمام فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة.

وكان الشوربجي قد حقق لقب قطر كلاسيك أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد.

أما نور الطيب فودعت المنافسات بالخسارة أمام الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحسم الخماسي المصري طارق مؤمن ومازن هشام ومصطفى عسل وفارس الدسوقي ومروان الشوربجي تأهله إلى ربع نهائي منافسات الرجال.

بينما حسمت هانيا الحمامي تأهلها إلى ربع النهائي بعد الفوز على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويتبقى في ثمن النهائي أربع مباريات وهي كالآتي:

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس

علي فرج × الألماني رافائيل كاندرا

نور الشربيني × الإنجليزية جاسمين هوتون