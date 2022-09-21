اسكواش - خروج الشوربجي ونور الطيب من ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة.. وتأهل مؤمن وهانيا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

فارس الدسوقي ضد محمد الشوربجي - اسكواش

ودع الثنائي محمد الشوربجي ونور الطيب منافسات بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش حتى يوم 25 سبتمبر الجاري، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وحسم خمسة مصريين على مستوى الرجال ولاعبة مصرية التأهل لربع النهائي قبل انطلاق الفترة المسائية من ثمن النهائي.

أخبار متعلقة
اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات اسكواش - نور الطيب تصل إلى المركز الخامس.. وخمسة مصريين في قائمة أفضل عشرة لاعبين اسكواش - انطلاق بطولة مصر المفتوحة.. والأدوار النهائية أمام الأهرامات اسكواش - نور الطيب تواصل التقدم في التصنيف.. وعودة الشوربجي للرباعي الأفضل

وخرج الإنجليزي محمد الشوربجي من ثمن النهائي في مباراة قوية أمام فارس الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة.

وكان الشوربجي قد حقق لقب قطر كلاسيك أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد.

أما نور الطيب فودعت المنافسات بالخسارة أمام الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحسم الخماسي المصري طارق مؤمن ومازن هشام ومصطفى عسل وفارس الدسوقي ومروان الشوربجي تأهله إلى ربع نهائي منافسات الرجال.

بينما حسمت هانيا الحمامي تأهلها إلى ربع النهائي بعد الفوز على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويتبقى في ثمن النهائي أربع مباريات وهي كالآتي:

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس

علي فرج × الألماني رافائيل كاندرا

نور الشربيني × الإنجليزية جاسمين هوتون

اسكواش علي فرج نوران جوهر نور الشربيني محمد الشوربجي نور الطيب
نرشح لكم
مؤتمر فيدرير - عن كواليس قرار الاعتزال.. وخوض مباراته النهائية في منافسات الزوجي مع نادال اسكواش - 11 مصريا ومصرية إلى ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة للرجال والسيدات كرة يد - بعد التأهل لنصف النهائي.. تحديد منافسي الزمالك في البطولة العربية للأندية كرة طائرة - بعد ديانا رييس.. الأهلي يضم محترفة جديدة من بوروتوريكو مصر تستضيف إحدى بطولات الجائزة الكبرى لرياضة البادل كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف
أخر الأخبار
إنبي يضم ناصر مودي موهبة إيسترن كومباني 11 دقيقة | الكرة المصرية
تجربة كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 13 دقيقة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي يرتدي شارة قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بألوان أوكرانيا 34 دقيقة | قطر 2022
اسكواش - خروج الشوربجي ونور الطيب من ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة.. وتأهل مؤمن وهانيا 50 دقيقة | رياضات أخرى
الزناري: حققت حلمي بالانضمام إلى الزمالك.. ووعد للجماهير ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين فيوتشر والمقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
بيبي يُستبعد من منتخب البرتغال بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرابع.. الزمالك يعلن تعاقده مع مصطفى الزناري 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية