الزناري: حققت حلمي بالانضمام إلى الزمالك.. ووعد للجماهير

أعرب مصطفى الزناري المدافع المنضم حديثا إلى الزمالك من طلائع الجيش عن سعادته بإتمام الصفقة وتحقيق حلمه.

ووعد الزناري جماهير الزمالك ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات والإنجازات.

وقال الزناري عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله اليوم حققت حلمي بإنضمامي لنادي الزمالك أحد أكبر أندية مصر وإفريقيا".

وأضاف "أعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي وتحقيق معهم البطولات والإنجازات".

واختتم الزناري تصريحاته "شكرا لمجلس إدارة نادي الزمالك وبيتي والمكان الذي نشأت فيه وهو نادي طلائع الجيش".

View this post on Instagram A post shared by 🦁مصطفي الزناري (@mostafa_elznary_32)

وشارك الزناري مع طلائع الجيش خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وسجل خلالهم هدف واحد وصنع ثلاثة أهداف وأسهم في حفاظ على شباك فريقه نظيفة في 20 مباراة.

صاحب الـ23 عاما سبق وانضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة إيهاب جلال في شهر مايو الماضي، لكنه يم يلعب دوليا حتى الآن.

ويلعب الزناري في صفوف طلائع الجيش منذ مراحل الناشئين، قبل أن ينضم للفريق الأول عام 2017 لأول مرة.

وفي موسم 2019/2020 انضم إلى حرس الحدود معارا لمدة موسم، قبل أن يعود للفريق ثم يخرج معارا مجددا إلى الإسماعيلي منتصف موسم 2020/2021، ويعود في نهاية الموسم.

وسبق لـ الزناري أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2020 أثناء فترة كورونا، قبل أن يتعافى من الإصابة مجددا.

الزناري هو الصفقة الرابعة التي يعلنها الزمالك بشكل رسمي حتى الآن خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد الزمالك مع كل من نبيل عماد "دونجا"، وزكريا الوردي، وإبراهيما نداي.

وكان FilGoal.com قد كشف عن قائمة الزمالك الإفريقية والتي ضمت الزناري وبعض الصفقات الجديدة التي لم يعلن عنها بشكل رسمي.

ويملك الزمالك تجربتين سابقتين ناجحتين مع مدافعي الجيش، بعدما ضم محمود حمدي "الونش" عام 2016، ليتألق رفقة القلعة البيضاء حاليا، إذ يأمل جمهور الزمالك أن يحزو الزناري حزوه، وتجربة أخرى بضم إسلام جمال عام 2014 لم تكن بنفس القدر من النجاح.

بذلك يملك الزمالك وهم محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، بجانب الزناري حاليا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكت التشادي يوم 25 سبتمبر في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، لكن الزناري سيكون مؤهلا للمشاركة مع الفريق بعد تلك المباراة.