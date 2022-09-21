خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين فيوتشر والمقاولون العرب

تشهد الفترة الحالية مفاوضات بين فيوتشر والمقاولون العرب لإجراء صفقة تبادلية.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر والمقاولون العرب بصدد عقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال عبد الله ياسين مقابل الحصول على خدمات عمر فتحي "سافيولا".

ويرغب نادي المقاولون العرب في الحصول على مبلغ مالي بجانب عمر سافيولا للتخلي عن خدمات عبد الله ياسين.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين منذ أسبوع ومازالت المفاوضات جارية من أجل الوصول إلى اتفاق.

عبد الله ياسين شارك مع المقاولون العرب خلال الموسم المنصرم في 20 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف المقاولون العرب قادما من فريق الرديف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما شارك عمر فتحي مع فيوتشر خلال الموسم الماضي في 6 مباريات فقط وصنع هدفا وحيدا.

وانضم سافيولا لصفوف فيوتشر في اصليف الماضي قادما من نادي إنبي.