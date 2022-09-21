سامباولي: ميسي زعيم صامت يتفهم ما سيحدث

أعرب خورخي سامباولي المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين عن شعوره بالعمل على رأس فريق يتواجد فيه ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

سامباولي تولى قيادة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2018 وودع البطولة من ثمن النهائي بالخسارة أمام فرنسا.

وقال سامباولي في تصريحات لـ ADN الأرجنتينية: "قيادة ميسي هو قيادة عبقري، إنه شخص فوق الجميع، يعرف متى ستخسر ومتى ستفوز. زعيم صامت يتفهم ما سيحدث".

وأوضح "إنه يقرأ المباراة منذ البداية ويعلم أن هناك بعض المباريات لا توجد فرص للفوز، وتكون خارج قدارته الفنية ولهذا السبب هو عبقري".

سامباولي الذي حقق بطولة كوبا أمريكا رفقة واحدة من أفضل نسخ منتخب تشيلي، وقاد إشبيلية بعدها لأداء جيد إجمالا، قاد منتخب بلاده سعيا لتخطي النتائج السيئة رفقة إدواردو باوزا، ولكن ذلك لم يتحقق.

مجموعة من النتائج السيئة والتعادلات قبل أن يحسم ليونيل ميسي بطاقة العبور إلى روسيا بثلاثية في الإكوادور، ولكن الأداء المتراجع لم يتوقف وتأهل التانجو بشق الأنفس إلى الدور التالي قبل أن يودعوا على يد البطل فرنسا.

رغم ذلك رفض سامباولي الاستقالة قبل أن يقيله الاتحاد الأرجنتيني في منتصف يوليو الماضي.

وقاد سامباولي الأرجنتين في 15 مباراة. انتصر في 7 وتعادل 4 مرات وخسر 4 مرات.