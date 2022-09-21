تجربة جديدة بعد ثلاث سنوات.. كانافارو مديرا فنيا لـ بينفينتو

أعلن نادي بينفينتو الإيطالي تعيين فابيو كانافارو مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين.

النادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإيطالي كان قد أقال فابيو تشازيرتا من منصبه قبل تعيين نجمن منتخب إيطاليا السابق.

صاحب الـ 49 عاما سيبدأ مهمته مع بينفينتو بمواجهة أسكولي في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية عقب نهاية التوقف الدولي.

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del @bncalcio pic.twitter.com/b8mftjLuzv — Benevento Calcio (@bncalcio) September 21, 2022

ويحتل بينفينتو حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد مرور ست جولات.

كانافارو سبق له اللعب في صفوف يوفنتوس وريال مدريد وإنتر ميلان وحثل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2006 كأفضل لاعب في العالم.

وبدأ المدافع السابق كمساعد في نادي أهلي دبي عام 2011.

وتولى كانافارو مهمته الأولى كمدرب في 2014 مع فريق جوانزو الصيني، كما سبق له تدريب تايانجيان والنصر السعودي.

وكانت التجربة الأخيرة لكانافارو في التدريب مع منتخب الصين في 2019 عندما تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة مباراتين.

ونجح كانافارو في التتويج بلقبي الدوري الصيني وكأس السوبر الصيني مع جوانزو.