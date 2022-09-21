اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 15:19
كتب : FilGoal
زار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم معسكر منتخب مصر المقام في برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وجاءت زيارة مجلس الإدارة للاطمئنان على ترتيبات المعسكر وللتأكيد على دعم المجلس بالكامل للاعبين والجهاز الفني وتحقيق كافة احتياجاته.
وعلى هامش الزيارة اجتمع جمال علام رئيس اتحاد الكرة بروي فيترويا مدرب منتخب مصر بشكل ودي.
ويقود فيتوريا معسكره الأول بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر.
ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر وليبيريا وديا يومي 23 و27 نوفمبر وديا خلال التوقف الدولي الجاري.
وشهدت قائمة مصر ضم 27 لاعبا وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي
خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور
خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه
واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.