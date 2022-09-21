رين يتعاقد مع "شيكا" بعد إصابة لاعبه

أعلن نادي رين عن تعاقده مع البرتغالي شيكا في صفقة انتقال حر.

شيكا النادي : ستاد رين ستاد رين ليل

ووقّع شيكا على عقد لمدة موسمين مع رين بعد نهاية عقده مع ليل.

وتواجد شيكا في ليل بين 2017 و2022، وانتهى عقده معه بنهاية الموسم الماضي.

واضطر رين للتعاقد مع شيكا بعد إصابة بابتيست سانتاماريا في الكاحل.

وصرّج أوليفييه كلواريك المدير التنفيذي لـ رين: "إنه لاعب صاحب خبرة وقد أثبت نفسه في ليل، قابلته في ديجون، إنه لاعب متعدد الوظائف".

وأضاف: "كما أنه يمتلك خبرة أوروبية ستفيدنا هذا الموسم، النادي احتاج إلى تقوية صفوفه بعد إصابة بابتيست، نحن سعداء بقدوم شيكا".

فيما قال فلوريان ماوريس المدير التقني لـ رين: "إنه لاعب وسط متكامل يعرف الدوري الفرنسي جيدًا وكان بطلًا للمسابقة مع ليل منذ موسمين. نتعاقد مع لاعب مذهل يجيد استخلاص الكرات والزيادة الهجومية لتسجيل الأهداف بالرأس والقدم".

وتابع: "إنه لاعب صاحب خبرة وسيضيف لنا الكثير، لعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لن يستطيع المشاركة أوروبيًا معنا حتى نهاية الدور الأول، ولذا نأمل أن نتأهل ونستطيع تسجيله في يناير".

وأتم: "تعجبني شخصيته للغاية وحماسه وروحه الانتصارية، من المهم امتلاك هذا النوع من اللاعبين في فريقك خصوصًا مع إصابة بابتيست".

[#MercatoSRFC] 𝗫𝗲𝗸𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍ Le milieu de terrain portugais de 27 ans s’engage avec le SRFC pour une durée de 2 saisons. 🔴⚫ Bienvenue Xeka ! 💪 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 21, 2022

ميجيل آنجولو دا سيلفا روتشا "شيكا" (27 عامًا) بدأ مسيرته في براجا، ثم انضم إلى ليل في 2017.

وخاض شيكا 144 مباراة مع ليل، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

وفاز شيكا مع ليل بالدوري الفرنسي 2021 تحت قيادة كريستوف جالتييه، كما فاز بكأس السوبر الفرنسي بنفس العام.

ويحتل رين المركز الثامن في الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

كما يتواجد رين في المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي رفقة فنربخشة التركي، وأيك لارانكا القبرصي، ودينامو كييف الأوكراني.