رئيس الرجاء المغربي: أحاول إقناع البنزرتي بالاستمرار

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

البنزرتي

شدد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي على رغبته في بقاء فوزي البنزرتي مدربا لناديه.

وتولى البنزرتي تدريب الرجاء قبل عدة أسابيع في ولايته الثانية مع الفريق المغربي.

وقال البدراوي بحسب "لو سبورت 360": "فوزي البنزرتي لن يرحل عن الفريق وسيستمر في منصبه".

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وأضاف "البنزرتي أراد الرحيل عن تدريب الرجاء لكني سأجتمع معه لإقناعه بالاستمرار في مهمته مدربا للفريق".

وشدد "نعم دخلنا في مفاوضات مع منذر الكبير ولكن اتولي منصب المدير الرياضي وليس المدير الفني للفريق".

وذكرت قناة "بي إن سبورتس" في وقت سابق وفقا لمصادرها أن منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق سيكون المدرب المقبل لنادي الرجاء.

وأن نادي الرجاء اتفق بالفعل مع المدرب التونسي على تولي المهمة الفنية للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.

ويحتل الرجاء المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

الرجاء المغربي فوزي البنزرتي
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