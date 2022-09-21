مؤتمر فيدرير - عن كواليس قرار الاعتزال.. وخوض مباراته النهائية في منافسات الزوجي مع نادال

كشف روجر فيدرير أسطورة التنس كواليس قرار اعتزاله الملاعب الصفراء بشكل نهائي.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وعقد روجر مؤتمرا صحفيا قبل بداية المسابقة، وقال: "أنا سعيد لأنني أعلم أن هذا القرار الصحيح لكنني شعرت بالحزن في اللحظة التي أدركت فيها أن الوقت قد حان".

وأضاف "أنا أحب ربط حذائي، والاستعداد وضع رابطة الشعر والنظر في المرآة وقول: هل أنت جاهز؟".

وتابع "أنت تريد دائما اللعب إلى الأبد، الأمر يستغرق منك بعض الشيء حتى تعتاد على فكرة الابتعاد عن المنافسة".

"You always want to play forever... [but] I know everybody has to leave the game."@rogerfederer explains the 'bittersweet' emotions of retirement.#LaverCup pic.twitter.com/5HSpnU0VcW — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2022

وأوضح فيدرير أن مباراته النهائية ستكون في المنافسات الزوجية لكن لم يتحدد بعد شريكه في اللقاء "الأمر متروك لقائد الفريق بيورن بورج".

وأتم "لقد كانت رحلة عظيمة للغاية، وأنا ممتن لذلك".

ومن المتوقع بحسب شبكة "سكاي" أنه يكون رافاييل نادال هو شريك فيدرير المحتمل.

كأس ديفر هي بطولة دولية للتنس على الملاعب الصلبة بين فريق أوروبا وفريق العالم وتتكون الأخيرة من لاعبين من جميع القارات الأخرى ويرأس كل فريق "قائد"، مسؤول عن اختيار الشركاء في المنافسة الزوجية.

ولسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجائت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

ويمبلدون 2003 أستراليا 2004 ويمبلدون 2004 أمريكا 2004 ويمبلدون 2005 أمريكا 2005 أستراليا 2006 ويمبدلون 2006 أمريكا 2006 أستراليا 2007 ويمبدلون 2007 أمريكا 2007 أمريكا 2008 رولان جاروس 2009 ويمبدلون 2009 أستراليا 2010 ويمبدلون 2012 أستراليا 2017 ويمبدلون 2017 أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.