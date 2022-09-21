مؤتمر فيدرير - عن كواليس قرار الاعتزال.. وخوض مباراته النهائية في منافسات الزوجي مع نادال

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

روجر فيدرير - تنس

كشف روجر فيدرير أسطورة التنس كواليس قرار اعتزاله الملاعب الصفراء بشكل نهائي.

وذكر فيدرير في بيانٍ مطول عبر حساباته الشخصية أن كأس ليفر، ستكون آخر ظهور احترافي له.

وعقد روجر مؤتمرا صحفيا قبل بداية المسابقة، وقال: "أنا سعيد لأنني أعلم أن هذا القرار الصحيح لكنني شعرت بالحزن في اللحظة التي أدركت فيها أن الوقت قد حان".

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وأضاف "أنا أحب ربط حذائي، والاستعداد وضع رابطة الشعر والنظر في المرآة وقول: هل أنت جاهز؟".

وتابع "أنت تريد دائما اللعب إلى الأبد، الأمر يستغرق منك بعض الشيء حتى تعتاد على فكرة الابتعاد عن المنافسة".

وأوضح فيدرير أن مباراته النهائية ستكون في المنافسات الزوجية لكن لم يتحدد بعد شريكه في اللقاء "الأمر متروك لقائد الفريق بيورن بورج".

وأتم "لقد كانت رحلة عظيمة للغاية، وأنا ممتن لذلك".

ومن المتوقع بحسب شبكة "سكاي" أنه يكون رافاييل نادال هو شريك فيدرير المحتمل.

كأس ديفر هي بطولة دولية للتنس على الملاعب الصلبة بين فريق أوروبا وفريق العالم وتتكون الأخيرة من لاعبين من جميع القارات الأخرى ويرأس كل فريق "قائد"، مسؤول عن اختيار الشركاء في المنافسة الزوجية.

ولسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجائت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

  1. ويمبلدون 2003
  2. أستراليا 2004
  3. ويمبلدون 2004
  4. أمريكا 2004
  5. ويمبلدون 2005
  6. أمريكا 2005
  7. أستراليا 2006
  8. ويمبدلون 2006
  9. أمريكا 2006
  10. أستراليا 2007
  11. ويمبدلون 2007
  12. أمريكا 2007
  13. أمريكا 2008
  14. رولان جاروس 2009
  15. ويمبدلون 2009
  16. أستراليا 2010
  17. ويمبدلون 2012
  18. أستراليا 2017
  19. ويمبدلون 2017
  20. أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

تنس روجر فيدرير رافاييل نادال
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