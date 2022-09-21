إصابة نوير وجوريتسكا بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إصابة مانويل نوير وليون جوريتسكا لاعبا منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ بفيروس كورونا.

ليون جوريتزكا النادي : بايرن ميونيخ مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وأشار بيان الاتحاد الألماني إلى أن اللاعبان قد عزلا عن باقي الفريق وسيغدارا فندق الإقامة.

وقرر هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا استدعاء أوليفير باومان حارس هوفنهايم ليحل محل نوير الذي خرج من المعسكر.

بينما لم يستدعي أي لاعب ليحل محل جوريتسكا.

نوير كان قد تعرض للإصابة بالفعل وكان سيغيب عن المباراة الاولى لألمانيا في المعسكر على أن يعود قبل المباراة الثانية.

استبعاد نوير سيفتح الباب أمام مارك أندري تير شتيجن ليحصل على مكان أساسي في تشكيل منتخب ألمانيا خلال مباريات التوقف الدولي الحالي.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة المجر يوم 23 سبتمبر وإنجلترا يوم 26 في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن المجر صاحبة الصدارة.