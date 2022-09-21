لو بارزيان: والدة مبابي تتورط في قضية الاعتداء على حمراوي

تورطت فايزة العماري والدة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان بسبب محاولة إصابة زميلتها في الفريق خيرة حمراوي.

وأوضحت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية أن فايزة العماري والدة مبابي، متورطة في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديالو شعرت بأنها لا يمكن المساس بها بسبب علاقتها مع فايزة العماري.

وأضافت أن العماري ظهرت مع ديالو 3 مرات، ولكن بمجرد الإعلان عن علاقة اللاعبة بالاعتداء على حمراوي قامت شركة مملوكة لكيليان مبابي بالتوقف عن صُنع فيلما وثائقيا عن مسيرة ديالو.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت في وقت سابق إلى أن أميناتا حاولت إصابة زميلتها بجروح جسدية من أجل القضاء على المنافسة بينهما في الفريق.

وحدث الأمر عن طريق ثنائي ملثم سحب خيرة من سيارتها ولكمها وضربها على ساقيها.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا "أدان بشدة أعمال العنف المرتكبة".

وأكمل البيان "منذ مساء الخميس 4 نوفمبر، اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة لاعبيه".

وأتم "يعمل نادي باريس سان جيرمان مع شرطة فرساي لتسليط الضوء على الحقائق. النادي حريص على تقدم الإجراء وسيدرس المتابعة التي ستعطى له".

ويشغل ثنائي باريس سان جيرمان مركز خط الوسط.

الفرنسية أمانيتا (26 عاما) تلعب في باريس سان جيرمان من 2016.

بينما تقضي الحمراوي (31 عاما) ولايتها الثانية في نادي العاصمة الفرنسية عقب عودتها الصيف الماضي، إذ ارتدت قميص الفريق سابقا بين 2012 و2016.