بعد تعرضه لكسر في الشظية.. مونزا يفسخ تعاقده مع رانوكيا بالتراضي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

أندريا رانوكيا - مونزا

بعد ثلاثة أشهر فقط من التعاقد معه، أعلن نادي مونزا فسخ تعاقده مع أندريا رانوكيا لاعب الفريق بالتراضي.

وكان رانوكيا قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل وكسر في الشظية خلال مواجهة نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة.

اللاعب كان قد انضم لمونزا في شهر يوليو الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر ميلان.

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ونشر رانوكيا صورة له وهو يضع قدمه في الجبس قائلا عبر حسابه على تويتر: "شكرا على رسائلكم، أستطيع فقط أن أقول لكم إنني سأعود قريبا".

وفقا للتقارير فإن رانوكيا سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وشارك رانوكيا مع مونزا في مباراتين فقط منذ انضمامه في فترة الانتقالات الماضية.

أندريا رانوكيا مونزا الدوري الإيطالي
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