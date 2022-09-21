بعد تعرضه لكسر في الشظية.. مونزا يفسخ تعاقده مع رانوكيا بالتراضي

بعد ثلاثة أشهر فقط من التعاقد معه، أعلن نادي مونزا فسخ تعاقده مع أندريا رانوكيا لاعب الفريق بالتراضي.

أندريا رانوكيا النادي : مونزا مونزا

وكان رانوكيا قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل وكسر في الشظية خلال مواجهة نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة.

اللاعب كان قد انضم لمونزا في شهر يوليو الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر ميلان.

ونشر رانوكيا صورة له وهو يضع قدمه في الجبس قائلا عبر حسابه على تويتر: "شكرا على رسائلكم، أستطيع فقط أن أقول لكم إنني سأعود قريبا".

Lottando! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Posso solo dirvi che tornerò presto 💪❤ pic.twitter.com/m8UXjVIHJj — Andrea Ranocchia (@23_Frog) August 22, 2022

وفقا للتقارير فإن رانوكيا سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وشارك رانوكيا مع مونزا في مباراتين فقط منذ انضمامه في فترة الانتقالات الماضية.