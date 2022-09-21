أولمبياكوس يعلن عودة ميتشيل جونزالس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عودة الإسباني ميتشيل جونزالس لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان أسطورة ريال مدريد السابق قاد الفريق إلى فترة ذهبية وتوج معهم بالدوري اليوناني لموسمين على التوالي.

وقاد جونزالس الفريق اليوناني 91 مباراة، حقق خلالها 65 فوزًا و11 تعادلًا و15 خسارة.

وفاز المدرب الإسباني رفقة أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني مرتين (2012-2013 و2013-2014)، والكأس مرة وحيدة.

وكانت أبرز انتصارات جونزالس مع الفريق في أوروبا ضد منافسين مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وبنفيكا وأندرلخت.

ووصل أولمبياكوس رفقة مدرب رديف ريال مدريد السابق إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014.

وبدأ متيشيل (59 عامًا) مسيرته التدريبية مع نادي رايو فاليكانو، ثم رديف ريال مدريد.

وفي عام 2009 تولى تدريب خيتافي، قبل أن يقود إشبيلية ثم أولمبياكوس.

وبعد مغادرته اليونان عمل في مرسيليا ومالقة وبوماس (المكسيك) ومرة ​​أخرى في خيتافي إلى أن عاد من جديد إلى أولمبياكوس.

وحظى أولمبياكوس بسوق انتقالات كبير، إذ تعاقد مع 14 صفقة أبرزهم الكولومبي جيمس رودريجيز والبرازيلي مارسيلو والكرواتي شيم فيرساليكو والكوري الجنوبي بوم إن هوانج والفرنسي كونراد ديلا فونتي.

فيما خرج المحترف المصري أحمد حسن كوكا إلى ألانيا سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.