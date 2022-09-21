وكيل عمر السعيد: فضلنا عرض فيوتشر والزمالك كان يرغب في التجديد حتى آخر لحظة

كشف أمير المراكبي وكيل أعمال عمر السعيد عن اقتراب اللاعب من الانضمام لنادي فيوتشر.

عمر السعيد النادي : لاعب حر فيوتشر الزمالك

وانتهى تعاقد عمر السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، وتم إبلاغ اللاعب بخروجه من حسابات الجهاز الفني وعدم نية عرض التجديد.

وقال المراكبي عبر القناة الأولى: "اتفقنا مع نادي فيوتشر والأمر حُسم بنسبة 99%، عمر متحمس للمشاركة في البطولة الإفريقية والتعامل مع علي ماهر مدرب الفريق".

وقال مصدر من نادي فيوتشر لـ FilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق من أجل ضم عمر السعيد".

وأضاف المصدر "عرض النادي ضم مهاجم الزمالك بعد انتهاء تعاقده وتوصل الطرفان إلى اتفاق".

وتابع "الاتفاق بين الطرفين على عقد لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف وكيل اللاعب "عمر بدأ الموسم المنصرم بشكل جيد وكان أحد هدافي الفريق مع أحمد مصطفى "زيزو" قبل أن يتعرض للإصابة".

وشدد "حتى آخر لحظة، الزمالك كان يرغب في تجديد عقد عمر السعيد لكنه تراجع في النهاية وحدثت أشياء لا أريد ذكرها. اللاعب رفض عرض مغري من فيوتشر وغيره من العروض الموسم الماضي بسبب إيقاف نادي الزمالك عن القيد".

وواصل "فيريرا مدرب الزمالك كان يرغب في بقائه والإصابة حرمته من الاستمرار في قيادة هجوم الزمالك ما منح الفرصة لسيف الجزيري الذي استغلها بشكل جيد وثبت أقدامه".

ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري بالموسم المنصرم سجل خلالها 6 أهداف.

وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.

وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.