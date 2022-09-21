رونالدو: أريد المشاركة في يورو 2024.. الرحلة لم تنته بعد

لو بارزيان: والدة مبابي تتورط في قضية الاعتداء على حمراوي

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لم يغلق الباب.. أسينسيو: لا يمكنني الإجابة على إمكانية الانتقال إلى برشلونة