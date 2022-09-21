رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي.

وقال نصار عبر أون تايم سبورتس: "لم يحدث أي تفاوض رسمي من نادي الزمالك بشأن ناصر منسي"

وأضاف " الأمر ذاته يتعلق بأحمد ياسين ومحمد هلال، اجتمعنا مع نادي الزمالك فقط لحسم التعاقد مع إسلام جابر وحمدي علاء وأسامة فيصل".

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ومدد البنك الأهلي إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين قادمين بالإضافة إلى استعارة حمدي علاء لمدة موسم واحد.

وتعاقد البنك الأهلي مع إسلام جابر في صفقة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

أبو جبل

وعن كواليس التعاقد مع محمد أبو جبل أوضح "أبو جبل لديه رغبة وطموح في العودة لصفوف المنتخب في أقرب وقت. المفاوضات لم تكن سهلة وعقدنا 3 جلسات من أجل الاتفاق معه بشكل نهائي لمدة 3 سنوات مقبلة".

وواصل "الاختلاف وارد خلال التفاوض وكل لاعب له شخصية وخبرات وظروف مختلفة وكان لدينا رسالة حول وضع اللاعبين في النادي وأن العطاء داخل الملعب هو الفيصل".

وتابع "عقدنا معه 3 جلسات والاختلاف وارد خلال التفاوض وحدث تقارب في وجهات النظر وعقده لمدة 3 سنوات".

وشدد " تعاقدنا أيضا مع مصطفى الروبي حارس مرمى المنتخب الأولمبي قاما من وادي دجلة، والآن لدينا 4 حراس مرمى مميزين".

وتعاقد نادي البنك الأهلي مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وسبق لأبو جبل اللعب لأندية إنبي والزمالك وسموحة منذ بداية مسيرته في صيف 2010.

وخاض أبو جبل 21 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وتلقت شباكه 21 هدفا.

وحافظ أبو جبل على نظافة شباكه في 10 مباريات الموسم المنقضي.

ولعب الحارس الدولي 224 مباراة مع الأندية السابقة بينهم 180 مباراة في الدوري المصري.

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