يحيى الكومي: لا توجد أزمة في ضم فراس شواط.. وموقفه أقوى من الصفاقسي

شدد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أنه لا توجد أزمة بخصوص انضمام الوافد التونسي الجديد فراس شواط رغم موقفه مع الصفاقسي.

فراس شواط النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وضم الإسماعيلي مهاجم الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق التونسي.

وقال يحيى الكومي في تصريحات لـ صدى البلد: "اللاعب يتواجد بصورة طبيعية ولا توجد أزمة في انضمامه لأنه موقعه أقوى من الصفاقسي".

وأوضح الأزمة "فراس لم يحصل على مستحقاته من الصفاقسي وأنذر النادي أكثر من مرة وانتهت المدة القانونية المسموح وبالتالي من حقه فسخ عقده من طرف واحد ومطالبته بالبطاقة الدولية".

وتابع "وفي حال لم يحصل على البطاقة الدولية من الاتحاد التونسي، سيحصل على أخرى مؤقته من الاتحاد الدولي، لقد حدث موقف مشابه لذلك مع حسني عبد ربه عند عودته للإسماعيلي قادمًا من صفوف ستراتسبورج الفرنسي".

وواصل "فراس شواط سيحصل على باقي قيمة عقده من الصفاقسي التونسي مثلما حدث في قضية لسعد لجزيري (لاعب الإسماعيلي السابق)".

وأتم يحيى الكومي تصريحاته "نحن نعمل على تحسين وضع النادي، وهناك عقد رعاية إذا أتممناه ستكون هناك سيولة مالية لسنوات طويلة".

وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لقيادة الفريق.

جاريدو يمتلك تجربة داخل الملاعب المصرية، إذ تدريب الأهلي بين 2014 و2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري.

وحينها قادر جاريدو الأهلي في 33 مباراة في كل البطولات وفاز في 18 لقاء وتعادل 7 مرات وهُزم في ثماني مواجهات.

وسجل الأهلي تحت قيادته 66 هدفا وصنع 39 آخرين.

وسبق لـ جاريدو تدريب فياريال، وريال بيتيس، وكلوب بروج، كما يمتلك عدة تجارب في المنطقة العربية مع الاتفاق السعودي، والرجاء المغربي الذي فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية مجددًا، والعين الإماراتي، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي.