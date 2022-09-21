مدرب الاتحاد: الإسماعيلي لم يفاوضني.. وهذا موقفي من رحيل مروان عطية وهشام صلاح

كشف زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد عن موقفه من رحيل الثنائي، مروان عطية وهشام صلاح.

وتعاقد الاتحاد مع زوران مانولوفيتش لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل خلفا لمحمد عمر.

وقال زوران عبر أون تايم سبورتس: "فيما يتعلق برحيل اللاعبين والموافقة على العروض فالأمر يرجع إلى إدارة النادي هى من ستحدد مصيرهم".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك عرض على الاتحاد في الأيام الماضية مبلغا ماليا بالإضافة لـ 4 لاعبين (2 إعارة و2 بيع نهائي) للحصول على خدمات مروان عطية بشكل نهائي.

وعن تلقيه عرضا من الإسماعيلي قبل الاتفاق مع الاتحاد أوضح "لا لم يحدث على الإطلاق أي تفاوض مع الإسماعيلي، وهذه المرة الأولى التي أتولى فيها تدريب فريق مصري بعد تجارب عديدة في إفريقيا".

وكشف "محمد مصليحي رئيس النادي هو من تولى المفاوضات معي وكانت طريقته الاحترافية مفاجأة كبرى بالنسبة لي هو يملك طموحا كبيرا ويريد أن يكون فريقا قويا".

وواصل " مدة العقدة موسمين وبدأت العمل مع الفريق منذ الأسبوع الماضي بعدما شاهدت 3 أو 4 مباريات من الموسم الماضي وتحدثت أيضا مع رئيس النادي عن الفريق واللاعبين ولدي معلومات جيدة عن الأمور التي تحدث داخل نادي الاتحاد".

الصفقات الجديدة

وعن تعاقدات الاتحاد للموسم الجديد أوضح "أتحدث كل يوم مع رئيس النادي عن الصفقات الجديدة وما يحتاجه نادي الاتحاد، ونبحث عن تهيئة الأجواء لبداية موسم قوي".

وواصل "قبل عدة أيام تحدثت عن ضم لاعبين جدد في بعض المراكز لتدعيم صفوف الفريق، ووعدت رئيس النادي بالظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي".

وشدد "لدينا لاعبين مميزين في وسط الملعب ولكن نحتاج لاعب إضافي وايضا نحتاج مهاجم جديد لتدعيم الخط الهجومي".

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 7 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي.

كما فعل الاتحاد بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز بعدما قضى نصف الموسم المنصرم معارا.