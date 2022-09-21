موراتا: تشافي تواصل معي للانتقال إلى برشلونة

كشف ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد عن اهتمام من جانب برشلونة لضمه في يناير الماضي.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وكان موراتا لاعبا لـ يوفنتوس الموسمين الماضيين قبل العودة إلى روخيبلانكوس هذا الصيف بعد نهاية إعارته.

وقال موراتا في تصريحات لـ كادينا سير: "تشافي هيرنانديز اتصل بي، تحدثنا عن كرة القدم بشكل عام ثم عرض علي الانضمام إلى الفريق، عندما يقدرك لاعب سابق ومدرب مثله فأنت تشعر بالارتياح".

وأضاف "في هذا الشتاء كان لدي 4 أو 5 عروض لكن ماسيميليانو أليجري رفض انتقالي وكان متمسكا بي".

وعن العنصرية في الملاعب الإسبانية وأزمة فينيسيوس جونيور، أوضح "من غير المقبول حدوث مثل تلك الأمور، على صبي يبلغ من العمر 21 عاما أن يستمتع بممارسة كرة القدم داخل الملعب".

وتابع "شخصيا كل ما مر به فينيسيوس يجعلني حزينًا بعض الشيء، بسبب كل ما كان عليه أن يستمع إليه".

وعن المنتخب الوطني، قال: "نحن نثق في لويس إنريكي، أنصح الجميع أن يضعوا أعينهم على بورخا إجليسياس (مهاجم ريال بيتيس) أنه حاز على لقب الأفضل في هذه الجولة".

وأتم "الاعتزال في أتليتكو؟ نعم أريد ذلك أنا في بيتي، وأود الفوز بالألقاب هنا".

موراتا عاد إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف بعد نهاية مدة إعارته إلى يوفنتوس لمدة موسمين.

وخاض موراتا مباراة بقميص أتليتكو مدريد 69 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 25 هدفا وصناعة 6 آخرين.