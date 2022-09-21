سموحة لـ في الجول: المصري وفيوتشر مهتمان بضم عبد الكبير الوادي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - سموحة - الصور من حساب سموحة

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة عن وجود عرضين من المصري وفيوتشر لضم عبد الكبير الوادي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال الغنيمي نائب رئيس سموحة لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات جادة من المصري وفيوتشر لضم عبد الكبير الوادي لكننا حددنا طلبات معينة في حال تحقيقها من قبل أي من الناديين سيرحل اللاعب عن الفريق".

وتابع "اللاعب ينتهي تعاقدع معنا بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني في شهر يناير لكننا لن نسمح برحيله سوى بالموافقة على طلباتنا وفي حال عدم تنفيذها سيتم التجديد له وتنفيذ كل طلباته لأنه لاعب كبير".

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صاحب الـ 29 عاما انضم لسموحة بشكل نهائي قبل بداية الموسم الماضي بعد أن قضى موسم على سبيل الإعارة مع الفرق السكندري قادما من صفوف وادي دجلة.

وشارك المغربي مع سموحة خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 هدفا.

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