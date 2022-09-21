مواعيد مباريات الأربعاء 21 سبتمبر - التجربة الأولى لـ كولر مع الأهلي

زوران مانولوفيتش: الإسماعيلي لم يفاوضني.. وهذا موقفي من رحيل مروان عطية وهشام صلاح

سموحة لـ في الجول: المصري وفيوتشر مهتمان بضم عبد الكبير الوادي

سيعود للعمل مع سامي.. سموحة يعلن عبر في الجول انتقال كناريا إلى سيراميكا كليوباترا

أمير مرتضى: فوجئنا بانضمام الدوليين إلى المنتخب.. ليس لدينا سوى 14 لاعبا للقاء إيليكت

الإسماعيلي يعلن تولي جاريدو قيادة الفريق

الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم دونجا

بعد رحيل زلاكة.. بترول أسيوط لـ في الجول: لا نية للتفريط في لاعب آخر للدوري الممتاز

الأهلي يكشف توصيات اجتماع المكتب التنفيذي