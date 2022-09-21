مواعيد مباريات الأربعاء 21 سبتمبر - التجربة الأولى لـ كولر مع الأهلي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 10:25

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - مران الأهلي

يخوض مارسيل كولر تجربته الأولى كمدرب لنادي الأهلي في مباراة ودية أمام بتروجت.

الأهلي × بتروجت - 5 مساء.. مذاعة عبر قناة الأهلي.

دوري الأمم الأوروبية

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إسكتلندا × أوكرانيا - 8:45 مساء.. مذاعة عبر تطبيق UEFA TV.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

اسكتلندا أوكرانيا دوري الأمم الأوروبية الأهلي مارسيل كولر بتروجت
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