مواعيد مباريات الأربعاء 21 سبتمبر - التجربة الأولى لـ كولر مع الأهلي
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 10:25
كتب : FilGoal
يخوض مارسيل كولر تجربته الأولى كمدرب لنادي الأهلي في مباراة ودية أمام بتروجت.
الأهلي × بتروجت - 5 مساء.. مذاعة عبر قناة الأهلي.
دوري الأمم الأوروبية
إسكتلندا × أوكرانيا - 8:45 مساء.. مذاعة عبر تطبيق UEFA TV.
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