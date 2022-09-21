أمير مرتضى: فوجئنا بانضمام الدوليين إلى المنتخب.. ليس لدينا سوى 14 لاعبا للقاء إيليكت

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن ناديه تفاجأ من انضمام لاعبيه الدوليين إلى صفوف منتخب مصر دون الحصول على إذنهم.

وانضم إلى منتخب مصر يوم الأربعاء محمود حمدي "الونش" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري.

وتحدث أمير مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "فوجئنا بتحديد الـ25 من شهر سبتمبر الجاري موعدا للقاء الإياب من الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا خلال فترة التوقف الدولي".

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وواصل "تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي كان لمناقشة فكرة إقامة مباراتي إيليكت في مصر فقط ولم نتناقش بشأن مواعيد المباراتين".

وتابع "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة يطلب فيه انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب، تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي".

وأردف أمير مرتضى "فوجئنا بعدم تواجد اللاعبين في المران وحينما تحدثت معهم عرفت أن إداري المنتخب اتصل بهم هاتفيا وأبلغهم بموعد الانضمام للمعسكر ومن ثم عرفت الخبر من الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة".

وأضاف "أرسلت خطابا لاتحاد الكرة أشرح فيه وضع الزمالك الحالي وأننا سنخوض مباراة رسمية في بطولة رسمية وأننا لا نملك سوى 14 لاعبا فقط من بينهم ثلاثة حراس".

وأردف المشرف العام على الكرة في الزمالك في حديثه "حمزة المثلوثي وسيف الجزيري في تونس، ولدينا العديد من اللاعبين رحلوا عن الفريق وهناك آخرين في المنتخب الأولمبي".

وأكمل "أما الصفقات الجديدة فلا نستطيع إشراكها إلا مع دور الـ32 وفقا للوائح القيد".

وشدد "هناك ضرر وقع علينا وقيل لي أنهم يشعرون بنا لكن هناك ناد آخر سيقوم بتساؤلات لو أعدنا اللاعبين إليك، حسنا هذا النادي لا يشارك في دور الـ64 من دوري الأبطال".

وتابع "لن أنتظر الإقصاء من بطولة رسمية بسبب مباراة ودية".

وأردف "أرسل الخطاب لاتحاد الكرة وفوجئت بأن الرد يطلب فيه انضمام اللاعبين للمنتخب وهم متواجدين في المعسكر بالفعل".

وأتم أمير مرتضى حديثه "جوزفالدو فيريرا مدرب الفريق مستاء من انضمام اللاعبين للمنتخب بشكل مفاجئ".

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