لم يغلق الباب.. أسينسيو: لا يمكنني الإجابة على إمكانية الانتقال إلى برشلونة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

لم يغلق ماركو أسينسيو الباب أمام فكرة الانتقال من ريال مدريد إلى برشلونة.

وانضم أسينسيو إلى قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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وأجاب أسينسيو على سؤال إمكانية الانتقال إلى برشلونة قائلا: "لم أفكر في الأمر أو أقدره".

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد كشفت خلال الأسبوع الجاري تفكير برشلونة في ضم أسينسيو في صفقة انتقال حر.

وقال أسينسيو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "تواصل برشلونة؟ في الحقيقة لا أعرف، خرجت تقارير أيضا عن أندية أخرى".

وشدد "اعتبارا من يناير المقبل، أنا لاعب حر وبالتأكيد ستخرج أسماء أندية أخرى".

وكشف أسينسيو "تلقيت هذا الصباح 200 رسالة من أصدقاء لي يسألون عن إمكانية توقيعي مع برشلونة".

واختتم ماركو أسينسيو تصريحاته "في الوقت الحالي لا يمكنني تقديم إجابة بشأن الانتقال إلى برشلونة".

وكان أسينسيو مهددا بالرحيل في سوق الصيف الماضي وسط اهتمام من ميلان وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ولكن لم يحدث أي شيء.

وعلى الرغم من فشل التعاقد مع كيليان مبابي، وإصابة كريم بنزيمة، إلا أن أسينسيو لا يزال متراجعا في خيارات الهجوم وراء فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وفيديريكو فالفيردي.

وإذا لم يتغير وضعه التعاقدي مع ريال مدريد، سيكون سوق انتقالات يناير المقبل هو فرصة ريال مدريد الوحيدة للحصول على عائد مادي من رحيله، وإلا سيوقع مجانا لأي فريق وينتقل إليه في بداية الموسم التالي.

وشارك أسينسيو بديلا في مباراتين فقط في هذا الموسم، بواقع 7 دقائق في الدوري الإسباني، و10 دقائق في دوري أبطال أوروبا.

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